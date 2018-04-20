«Бессмертный полк» впервые выйдет на улицы Женевы 5 мая

Женева, 20 апреля. Акция «Бессмертный полк» впервые официально пройдет в Женеве 5 мая. Об этом рассказала координатор мероприятия и главный редактор русскоязычного интернет-портала «Вся Швейцария на ладони» Светлана Конев.

Она уточнила, что в Женеве 9 мая считается рабочим днем. Поэтому, по сведениям Конев, запрос был подан на выходные дни. Она подчеркнула, что власти разрешили провести акцию в субботу, 5 мая. Акция пройдет от гостиницы «Англетер» на набережной Мон-Блан до штаб-квартиры Организации Объединенных Наций.

Как пишет РИА Новости, активистов будут сопровождать волонтеры. При этом полиция Женевы перекроет дорогу и будет обеспечивать безопасность. Также Конев добавила, что акция традиционно состоится 9 мая на аллее славы на кладбище «Хернли» в Базеле.