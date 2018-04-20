Меню
Весь мир
«Бессмертный полк» впервые выйдет на улицы Женевы 5 мая
Украина
В Госпогранслужбе Украины рассказали о новом штрафе морякам российского судна «Норд»
Следующая новость
Загрузка...

    «Бессмертный полк» впервые выйдет на улицы Женевы 5 мая

    30

    «Бессмертный полк» впервые выйдет на улицы Женевы 5 мая

    Женева, 20 апреля. Акция «Бессмертный полк» впервые официально пройдет в Женеве 5 мая. Об этом рассказала координатор мероприятия и главный редактор русскоязычного интернет-портала «Вся Швейцария на ладони» Светлана Конев.

    Она уточнила, что в Женеве 9 мая считается рабочим днем. Поэтому, по сведениям Конев, запрос был подан на выходные дни. Она подчеркнула, что власти разрешили провести акцию в субботу, 5 мая. Акция пройдет от гостиницы «Англетер» на набережной Мон-Блан до штаб-квартиры Организации Объединенных Наций.

    Как пишет РИА Новости, активистов будут сопровождать волонтеры. При этом полиция Женевы перекроет дорогу и будет обеспечивать безопасность. Также Конев добавила, что акция традиционно состоится 9 мая на аллее славы на кладбище «Хернли» в Базеле.

    «Бессмертный полк» впервые выйдет на улицы Женевы 5 мая

     

    Автор: Анна Иванова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    Санкции укрепляют суверенитет России: Милонов прокомментировал заявление главы Минфина США

    Санкции укрепляют суверенитет России: Милонов прокомментировал заявление главы Минфина США

    9:54   20 Апреля 2018
    162
    Лавров рассказал, что Москва предупредила о последствиях перехода через «красные линии» РФ при ударах в Сирии

    Лавров рассказал, что Москва предупредила о последствиях перехода через «красные линии» РФ при ударах в Сирии

    9:20   20 Апреля 2018
    967
    Сирия: арабские племена в Хасаке заявили о намерении выбить США и курдов из региона — видео ФАН

    Сирия: арабские племена в Хасаке заявили о намерении выбить США и курдов из региона — видео ФАН

    8:00   20 Апреля 2018
    1760
    Сирия: САА при поддержке ВКС РФ штурмует позиции ИГ в провинции Дамаск

    Сирия: САА при поддержке ВКС РФ штурмует позиции ИГ в провинции Дамаск

    21:46   19 Апреля 2018
    3515