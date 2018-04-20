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Лавров рассказал о реакции России на саммит США и КНДР
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    Лавров рассказал о реакции России на саммит США и КНДР

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    Лавров рассказал о реакции России на саммит США и КНДР

    Москва, 20 апреля. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что РФ поддерживает проведение межкорейского и американо-северокорейского саммитов.

    «Мы приветствуем и предстоящий межкорейский саммит, который будет уже в апреле, и предстоящий в мае-июне, как сказал президент Трамп, американо-северокорейский саммит», — заявил глава МИД РФ в интервью агентству РИА Новости.

    Комментируя переговоры президента США Дональда Трампа и главы КНДР Ким Чен Ына, Лавров подчеркнул, что Россия не может желать провала этой встрече. В то же время звучащие перед саммитом заявления министр сравнил с поведением боксеров перед поединком.

    «Они взвешиваются и «петушатся» друг перед другом, а потом начинают уже бой. А после боя обнимают друг друга, поздравляют друг друга», — отметил глава российской дипломатии.

    Напомним, что ситуация на Корейском полуострове обострилась в прошлом году после серии ракетных и ядерных испытаний КНДР. После этого СБ ООН ввел новые санкции против Северной Кореи.

    Ожидается, что Дональд Трамп встретится с Ким Чен Ыном после проведения саммита КНДР и Южной Кореи 27 апреля.

    Автор: Дима Оленин
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