Доказательств в избытке: Лавров рассказал о связи Британии с инсценировкой «химатаки» в Сирии

Москва, 20 апреля. Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил о наличии доказательств связи Британии с постановкой «химатаки» в Восточной Гуте в Сирии.

«Знаете, доказательств уже в принципе в избытке», — сказал глава российского внешнеполитического ведомства.

Как отметил Лавров, среди них, видеозапись, с которой все началось, ставшая основным поводом и предлогом для «лихорадочной атаки», которую соорудили США, Франция и Великобритания, нанеся ракетные удары по объектам производства и складирования химоружия, как они утверждают.

«Наверное, даже обывателю понятно, что если ты знаешь, где находится склад химического оружия, то бомбить по этому складу означает только одно — создать гуманитарную катастрофу для тех, кто живёт в округе», — подчеркнул глава МИД РФ, передает РИА Новости.

Напомним, ранее Лавров рассказал, что российские военные обнаружили канистру с хлором в сирийской Восточной Гуте на территории, находящейся под контролем боевиков.