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В Роскомнадзоре рассказали о блокировке 18 VPN и прокси-сервисов
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    В Роскомнадзоре рассказали о блокировке 18 VPN и прокси-сервисов

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    В Роскомнадзоре рассказали о блокировке 18 VPN и прокси-сервисов

    Москва, 20 апреля. Роскомнадзор заблокировал 18 VPN и прокси-сервисов, которые давали доступ к мессенджеру Telegram, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

    В России с 16 апреля приступили к блокировке Telegram, операторы связи получили распоряжение ограничить доступ к приложению на территории страны. По данным пресс-службы Роскомнадзора, на сегодняшний день заблокирован доступ к 18 VPN и прокси-сервисам, пишет «Интерфакс»

    Как сообщал ранее глава надзорного ведомства Александр Жаров, вечером 16 апреля был ограничен доступ к девяти тысячам собственных IP-адресов Telegram и около шестисот тысяч IP-адресов Amazon, куда мигрировал мессенджер. В связи с действиями по блокировке ряд сторонних сервисов сообщил о перебоях в работе.

    Напомним, что 13 апреля суд Москвы принял решение о блокировке мессенджера за отказ передать ФСБ ключи шифрования, которые необходимы в целях обеспечения безопасности. 

    Автор: Ирина Селезнева
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