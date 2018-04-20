МВД РФ перекрыло канал поставки наркотиков из Средней Азии в Россию

Москва, 20 апреля. Российские правоохранители перекрыли канал поставки наркотиков в Россию из Средней Азии, сообщает в пятницу МВД РФ.

По словам официального представителя ведомства Ирины Волк, предполагаемый организатор поставок был задержан на Южно-Уральской железной дороге. Полицейские изъяли более 14 килограммов гашиша, который наркодилеры планировали мелкими партиями реализовать на территории России.

«Реализована оперативная информация, связанная с перекрытием канала незаконной перевозки железнодорожным транспортом наркотиков в особо крупном размере из стран Средней Азии в Российскую Федерацию», — отметила Волк.

Ранее, как передавал телеканал «Подмосковье 360», подозреваемый в торговле наркотиками был задержан в городе Руза.