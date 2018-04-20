В Совфеде объяснили, почему США препятствуют допуску миссии ОЗХО в сирийскую Думу

Москва, 20 апреля. США препятствуют допуску в сирийский город Дума инспекторов ОЗХО, чтобы скрыть постановочный характер «химатаки», считает первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.

«США препятствуют доступу специалистов ОЗХО к месту «химатаки», пытаясь скрыть правду», — объяснил он РИА Новости.

Как отметил Джабаров, заявление госдепартамента США о том, что Дамаск и Россия якобы занимаются «зачисткой» места «химатаки» и препятствуют допуску туда инспекторов ОЗХО, является попыткой «выкрутить ситуацию, в которую американцы и британцы сами же себя и загнали».

Сенатор напомнил, что о постановочном характере «химатаки», о которой ранее заявлял Вашингтон, свидетельствуют показания очевидцев, и теперь Запад ищет способы оправдаться и найти новое объяснение своим ударам по Сирии.

«Теперь Западу нужно как-то выкрутиться, оправдав свою ракетную атаку на Сирию. Но это заявление — отмазка и абсолютная ложь», — подчеркнул Джабаров.

Напомним, в ночь на 14 апреля США и их союзники нанесли удары по гражданским и военным объектам на территории САР в ответ на якобы имевшую место «химатаку» в сирийском городе Дума, в которой Запад обвинил Дамаск. В качестве «доказательства» было предъявлено видео, снятое сирийской организацией «Белые каски». Российская сторона неоднократно подчеркивала, что предъявленное видео является постановкой.

По данным Минобороны РФ, всего по территории Сирии коалиция США выпустила более 100 ракет, из них 71 ракета была успешно перехвачена сирийской системой ПВО.

Президент РФ Владимир Путин осудил действия США в Сирии, назвав их агрессией по отношению к суверенному государству. Российский лидер отметил, что удары по САР являются помощью террористам, а также могут спровоцировать новую волну беженцев.