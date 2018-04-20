Им уже нечем себя оправдать: в Совфеде ответили на обвинения США в «зачистке» места химатаки в Сирии

Государственный департамент США обвинил Россию и Сирию в «зачистке» места предполагаемой химической атаки в сирийском городе Дума (Восточная Гута Дамаска).

Как заявляет официальный представитель Госдепа Хезер Науэрт, правительство России и Сирии якобы делают все возможное для того, чтобы отказать и отложить доступ миссии ОЗХО в город Дума.

«Мы полагаем, что это попытка провести свое подстроенное расследование. Российские официальные лица вместе с сирийским режимом, мы думаем, работают, чтобы зачистить места предполагаемых атак и убрать доказательства применения химического оружия», — сообщила она.

Науэрт также утверждает, что Москва и Дамаск якобы оказывали давление на свидетелей химатаки «чтобы они поменяли свои показания о том, что произошло».

«Самое забавное в том, что все ровно наоборот — именно Россия приглашает и гарантирует безопасность работникам ОЗХО, и сирийские власти такое решение только поддерживают. Более того, мы все видели сообщения о том, что нашлись очевидцы, которые рассказали, как инсценировалась якобы имевшая место химическая атака, как шла постановка с этим мальчиком. И знаете, эти съемки будут представлены в ООН, и мальчик предстанет перед членами организации и расскажет, как все происходило на самом деле. Никто на него не давил и ни к чему не принуждал», — ответил на утверждение американской стороны первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

По словам сенатора, «в настоящее время следы сейчас заметают не россияне и сирийцы, а американцы и британцы, чей спектакль с якобы имевшей место химической атакой провалился».

«Им уже нечем себя оправдать. Соответственно возникает вопрос: а ради чего они бомбили территорию суверенной страны? Ради фейковой химатаки? Поэтому в попытках сохранить лицо, США будут делать вид, что ничего не произошло, но с каждым разом им будет все сложнее объяснять такие ситуации. А британцы вообще запутались и уже не знают куда деваться. Каждый день они придумывают какие-то новые события, подтягивают недостоверные факты, якобы они устраивают проверочные тесты с анализами. Но это все несерьезно», — продолжает член Совфеда.

Трудно предсказать реакцию мировой общественности на подобные вбросы, однако, официальный ответ со стороны Российской Федерации точно будет. Москва не допустит новых и настолько топорных обвинений.

«Но самое главное в другом: многие мировые газеты и информационные агентства, которые в один голос твердили о российской угрозе, резко переобуются и попытаются обвинить атаковавших (США, Великобританию и Францию — прим. ред.). И Трамп подвергнется критике, там есть, кому его критиковать. Его недоброжелатели давно пытаются его зацепить и теперь у них появилась прекрасная возможность. Они обвинят президента США и его команду в том, что они втянули Америку в такую некрасивую историю», — заключил Джабаров.

Напомним, сирийское информационное агентство SANA ранее сообщало, что официальный Дамаск направил приглашение ОЗХО посетить Думу. Сирия готова оказать специалистам всю необходимую помощь в расследовании якобы имевшего место инцидента с применением боевых отравляющих веществ в городе Дума. Кроме того, Дамаск выразил надежду на то, миссия будет проводить работу в полной прозрачности, опираясь на конкретные и достоверные доказательства.

Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью агентству РИА Новости сообщил, что Москва озабочена тем, что ряд мировых игроков пытается воспрепятствовать работе миссии ОЗХО в Сирии. Он же напомнил, что группа экспертов ОЗХО несколько дней назад прибыла в Бейрут, однако они так и не смогли пересечь границу с Сирией.