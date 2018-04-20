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Лавров рассказал о канистре с хлором, обнаруженной в Восточной Гуте
Украина
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    Лавров рассказал о канистре с хлором, обнаруженной в Восточной Гуте

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    Лавров рассказал о канистре с хлором, обнаруженной в Восточной Гуте

    Москва, 20 апреля. Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, что российские военные обнаружили канистру с хлором в сирийской Восточной Гуте на территории, находящейся под контролем боевиков.

    «В одной из квартир была обнаружена канистра с химическим веществом, хлором, по-моему. Квартира, которая находилась на территории, контролировавшейся боевиками», — цитирует Лаврова агентство РИА Новости.

    По его словам, канистра лежала на кровати. Никаких следов попадания этого предмета сверху или сбоку так и не нашли.

    Лавров отметил, что РФ собирается предъявить этот факт экспертам ОЗХО, чтобы они «не только посетили место поливания водой», но и зашли в лабораторию, обнаруженную российской стороной, где находились химические вещества, произведенные в Европе.

    Ранее Лавров заявил, что Москва добивается, чтобы поездка миссии ОЗХО в сирийскую Думу все-таки состоялась. Он также выразил надежду, что при расследовании якобы имевшей место химатаки в сирийской Думе профессионализм возьмет верх.

    Напомним, что в ходе брифинга официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила об обнаружении в Восточной Гуте контейнеров с хлором из Германии и дымовых шашек из Солсбери.

    Автор: Дима Оленин
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