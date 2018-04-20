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Трамп понимает, что Россия уже не проигравшая в холодной войне сторона: эксперт о встрече лидеров США и РФ
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    Трамп понимает, что Россия уже не проигравшая в холодной войне сторона: эксперт о встрече лидеров США и РФ

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    Трамп понимает, что Россия уже не проигравшая в Холодной войне сторона: эксперт о встрече лидеров США и РФ

    Президент Российской Федерации Владимир Путин готов к встрече с американским лидером Дональдом Трампом, об этом заявил глава министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

    Ранее Трамп и Путин в ходе телефонного разговора договорились о возможности саммита. В свою очередь Белый дом заявил, что вероятным местом встречи двух лидеров может стать Вашингтон.

    Отвечая на вопрос РИА Новости о том, «повисла» ли подготовка встречи двух лидеров, Сергей Лавров отметил, что «слово вылетело», подразумевая публичное подтверждение намерения со стороны Дональда Трампа. «Президент Путин готов к такой встрече», — добавил он.

    Трамп понимает, что Россия уже не проигравшая в Холодной войне сторона: эксперт о встрече лидеров США и РФ

    Тем не менее глава МИД России подчеркнул, что подготовка саммита как таковая пока еще не идет.

    «Но если это будет, как только будет какое-то развитие, мы вам обязательно расскажем. Но я просто обращу внимание на то, что Дональд Трамп уже после этого телефонного разговора несколько раз и в твитах, и на словах говорил о том, что надо с Россией решать вопросы, мы хотим с Россией иметь хорошие отношения, это лучше, чем не иметь хорошие отношения, и только глупец думает иначе. Все это мы тоже слышим», — сообщил Сергей Лавров.

    Общий тренд

    Директор Центра стратегического анализа Института инновационного развития Андрей Иванов в комментарии ФАН заметил, что не стоит забывать, любая встреча лидеров государств лишь выражает общий тренд имеющихся отношений между государствами. Не бывает такого, что президенты встретились и неожиданно о чем-то договорились.

    «Нынешние системы управления и принятия решений очень сложные. Это в Средние века могли встретиться два князя, которые управляли княжествами с населением в несколько тысяч человек, и решить все вопросы тет-а-тет. Сейчас ситуация принципиально иная. У нас почему-то делают большой акцент на том, будет встреча или нет, кто как на кого посмотрит, пожмет руку, сколько продлится это рукопожатие. Если говорить о сути, то сегодня отношения между Россией и США хуже некуда. Еще никогда наша страна не испытывала такого беспрецедентного давления. Но так ли это плохо? Надо признать, что при Обаме такого давления не было. Но было ли лучше?» — рассказал Андрей Иванов.

    Трамп понимает, что Россия уже не проигравшая в Холодной войне сторона: эксперт о встрече лидеров США и РФ

    По мнению эксперта, Трамп хорош для нас тем, что действует логично. Он пытается всеми силами сохранить мировое лидерство Соединенных Штатов. Поэтому он начал торговую войну с Китаем, пытается сдержать его. Поэтому он действует агрессивно против России. И это нормально, это в логике стратегических интересов США. С другой стороны, Трамп не переходит разумные границы, исходит из имеющихся возможностей, а не заоблачных представлений.

    «Так, Трамп понимает, что из Сирии придется уходить, а военное столкновение американских военных с российскими не принесет ничего хорошего. Он понимает, что Россия уже не проигравшая в холодной войне сторона, но важный игрок мировой политики, способный формировать собственную повестку дня. Трамп осознает, что Китай можно попытаться притормозить в развитии, но игнорировать его невозможно, и для сохранения лидерства США в мире необходимы новые подходы к внешней политике, новые технологии в промышленности», — добавил Андрей Иванов.

    Трамп понимает, что Россия уже не проигравшая в Холодной войне сторона: эксперт о встрече лидеров США и РФ

    По большому счету, отметил эксперт, отношения России и США, Китая и США сегодня строятся по нормальной схеме. Каждая держава открыто заявляет о своих интересах, заранее известны методы достижения целей. Нет пустых фраз о каких-то неосуществимых идеалах, надоевших разговоров о распространении демократии, что было при прежних американских президентах. Сейчас все предельно ясно и более-менее предсказуемо. И так действовать намного проще. Ни у кого не осталось никаких иллюзий, не надо разговаривать на международных встречах эзоповым языком.

    «Может быть, о встрече Путина и Трампа серьезного разговора не идет. Им просто не о чем говорить. Предположим, встретились они. И что? Каждый останется при своем. Скажем, Трамп встречался с Си Цзиньпином, они тепло общались несколько раз. Но это же не просто разговор двух пенсионеров на лавочке, за каждым стоят национальные интересы своего государства. И вот мы видим, что началась торговая война между США и КНР. Трамп и Си могли с таким же успехом лично не встречаться. Наоборот, важна как символическая встреча Трампа и Ким Чен Ына. Она должна показать, что на Корейском полуострове грядут серьезные перемены, и они действительно грядут. Так что не будем гадать, состоится встреча Путина и Трампа или нет», — рассказал Андрей Иванов.

    Трамп понимает, что Россия уже не проигравшая в Холодной войне сторона: эксперт о встрече лидеров США и РФ

    По словам эксперта, США и Россия сейчас поняли обстоятельства, в которых приходится действовать, поняли имеющиеся условия для большой игры. И теперь можно строить честную политику, заранее зная шаги другой стороны. Без всяких причитаний о каких-то якобы упущенных возможностях, нечестном поведении, вопиющей несправедливости. Понятно, что США будут давить на Россию всеми имеющимися средствами. РФ будет предпринимать свои шаги, исходя из собственных возможностей.

    «Из этого и будем исходить», — заключил Андрей Иванов.

    Автор: Илья Муромский
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