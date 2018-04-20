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Лавров: Если бы Россия хотела отомстить Скрипалю, его бы не обменяли
Украина
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    Лавров: Если бы Россия хотела отомстить Скрипалю, его бы не обменяли

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    Лавров: Если бы Россия хотела отомстить Скрипалю, его бы не обменяли

    Москва, 20 апреля. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что если бы у России был мотив отомстить экс-полковнику ГРУ Сергею Скрипалю, то его бы не обменяли в Британию в 2010 году.

    Министр напомнил, что Скрипаля обменяли на нескольких людей, которые шпионили в пользу США и Великобритании. После этого он «переехал на свою новую родину и жил — не тужил».

    «Если бы кто-то хотел в Российской Федерации, как сейчас говорят, у вас у единственных был мотив, если бы кто-то хотел от него избавиться, отомстить ему, то зачем его было отдавать в обмен на наших разведчиков?», — сказал Лавров, передает РИА Новости.

    Напомним, ранее глава МИД Сергей Лавров заявил о наличии в пробах Скрипалей химоружия НАТО, вещества BZ. Он отметил, что подобное вещество никогда не разрабатывалось и не хранилось в РФ.

    Автор: Тимур Румянцев
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