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Лавров: Москва добивается, чтобы поездка миссии ОЗХО в сирийскую Думу все-таки состоялась
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    Лавров: Москва добивается, чтобы поездка миссии ОЗХО в сирийскую Думу все-таки состоялась

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    Лавров: Москва добивается, чтобы поездка миссии ОЗХО в сирийскую Думу все-таки состоялась

    Москва, 20 апреля. Россия добивается, чтобы поездка миссии Организации по запрещению химического оружия в сирийский город Дума все-таки состоялась, рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров. По его словам, Москва надеется, что при расследовании якобы применения химического оружия в Сирии Дамаском профессионализм возьмет верх.

    Министр добавил, что с самого начала Москва готова была вести профессиональный разговор с ОЗХО и с западными коллегами. Как пишет РИА Новости, он напомнил, что сначала Франция, США хотели направить в Сирию своих экспертов, чтобы наряду со специалистами ОЗХО посмотреть, что на самом деле произошло в городе. Однако, по словам главы МИД, когда Москва и Дамаск согласились на это, Запад, вместо того, чтобы реализовать планы, отказался от них.

    Напомним, ранее Великобритания, Франция и США нанесли удары по объектам в Сирии в ответ на якобы имевшее место применение химического оружия в Думе. МИД России ранее подчеркивал, что информация о химическом оружии является вбросом и провокацией боевиков.

    Лавров: Москва добивается, чтобы поездка миссии ОЗХО в сирийскую Думу все-таки состоялась

    Автор: Анна Иванова
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