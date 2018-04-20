Лавров: Москва добивается, чтобы поездка миссии ОЗХО в сирийскую Думу все-таки состоялась

Москва, 20 апреля. Россия добивается, чтобы поездка миссии Организации по запрещению химического оружия в сирийский город Дума все-таки состоялась, рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров. По его словам, Москва надеется, что при расследовании якобы применения химического оружия в Сирии Дамаском профессионализм возьмет верх.

Министр добавил, что с самого начала Москва готова была вести профессиональный разговор с ОЗХО и с западными коллегами. Как пишет РИА Новости, он напомнил, что сначала Франция, США хотели направить в Сирию своих экспертов, чтобы наряду со специалистами ОЗХО посмотреть, что на самом деле произошло в городе. Однако, по словам главы МИД, когда Москва и Дамаск согласились на это, Запад, вместо того, чтобы реализовать планы, отказался от них.

Напомним, ранее Великобритания, Франция и США нанесли удары по объектам в Сирии в ответ на якобы имевшее место применение химического оружия в Думе. МИД России ранее подчеркивал, что информация о химическом оружии является вбросом и провокацией боевиков.