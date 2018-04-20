Антироссийская кампания в США выдыхается, несмотря на санкции — Лавров

Москва, 20 апреля. Антироссийская кампания в США выдыхается, хотя ее искусственно подпитывали беспрецедентными санкциями. Такое мнение высказал министр иностранных дел России Серей Лавров.

Военные США не допустят прямого столкновения с Россией, однако политики постоянно «подзуживают» руководство страны, требуя конфронтации с Москвой. Российский министр назвал такую позицию безответственной.

«Они пытаются достичь свои внутриполитические цели, там продолжается межпартийная борьба очень жестокая, и в конгрессе это проявляется, и активно спекулируют на российским факторе, понимая, что здесь есть почва для объединения на русофобских началах», — отметил Лавров, пишет РИА Новости.

Министр считает, что антироссийская компания в США «все-таки выдыхается», несмотря на подпитку беспрецедентными санкциями. Высокопоставленный дипломат добавил, что США таким образом рассчитывали на принятие их условий в развитии отношений с РФ. Однако данная политика оказалась недальновидной и наивной.