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Антироссийская кампания в США выдыхается, несмотря на санкции — Лавров
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    Антироссийская кампания в США выдыхается, несмотря на санкции — Лавров

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    Антироссийская кампания в США выдыхается, несмотря на санкции — Лавров

    Москва, 20 апреля. Антироссийская кампания в США выдыхается, хотя ее искусственно подпитывали беспрецедентными санкциями. Такое мнение высказал министр иностранных дел России Серей Лавров. 

    Военные США не допустят прямого столкновения с Россией, однако политики постоянно «подзуживают» руководство страны, требуя конфронтации с Москвой. Российский министр назвал такую позицию безответственной.

    «Они пытаются достичь свои внутриполитические цели, там продолжается межпартийная борьба очень жестокая, и в конгрессе это проявляется, и активно спекулируют на российским факторе, понимая, что здесь есть почва для объединения на русофобских началах», — отметил Лавров, пишет РИА Новости.

    Министр считает, что антироссийская компания в США «все-таки выдыхается», несмотря на подпитку беспрецедентными санкциями. Высокопоставленный дипломат добавил, что США таким образом рассчитывали на принятие их условий в развитии отношений с РФ. Однако данная политика оказалась недальновидной и наивной. 

    Автор: Ирина Селезнева
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