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Новак оценил выполнение Россией сделки ОПЕК+
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    Новак оценил выполнение Россией сделки ОПЕК+

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    Новак оценил выполнение Россией сделки ОПЕК+

    Эр-Рияд, 20 апреля. Глава Минэнего РФ Александр Новак заявил о почти стопроцентном выполнении Россией сделки ОПЕК+. О положении дел по состоянию на середину апреля российский министр сообщил на встрече с саудовским коллегой Халид аль-Фалих.

    Переговоры прошли в Джедде, где сегодня состоится очередная встреча министерского комитета по мониторингу выполнения соглашения ОПЕК+, а также выработке рекомендаций по его корректировке. Ожидается, что в ней примут участие профильные министры из Ирака, Казахстана, Брунея.

    На повестку двусторонней встречи Новака и аль-Фалиха также было вынесено сотрудничество России и Саудовской Аравии в нефтяной и газовой сферах, в области геологоразведки и атомной энергетики, пишет РИА Новости.

    Новак дал положительную оценку соглашению о сокращении добычи нефти ОПЕК+. По его словам, его влияние на рынок позитивно. К консенсусу по вопросу выполнения венских соглашений и добровольной корректировке добычи черного золота ведущие страны-производители нефти смогли прийти благодаря своей активной позиции, подчеркнул он.

    «Рынок видит успехи наших усилий по сокращению объемов запасов и реагирует позитивным образом», — сказал Новак.

    Автор: Ярослава Замысловатова
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