Новак оценил выполнение Россией сделки ОПЕК+

Эр-Рияд, 20 апреля. Глава Минэнего РФ Александр Новак заявил о почти стопроцентном выполнении Россией сделки ОПЕК+. О положении дел по состоянию на середину апреля российский министр сообщил на встрече с саудовским коллегой Халид аль-Фалих.

Переговоры прошли в Джедде, где сегодня состоится очередная встреча министерского комитета по мониторингу выполнения соглашения ОПЕК+, а также выработке рекомендаций по его корректировке. Ожидается, что в ней примут участие профильные министры из Ирака, Казахстана, Брунея.

На повестку двусторонней встречи Новака и аль-Фалиха также было вынесено сотрудничество России и Саудовской Аравии в нефтяной и газовой сферах, в области геологоразведки и атомной энергетики, пишет РИА Новости.

Новак дал положительную оценку соглашению о сокращении добычи нефти ОПЕК+. По его словам, его влияние на рынок позитивно. К консенсусу по вопросу выполнения венских соглашений и добровольной корректировке добычи черного золота ведущие страны-производители нефти смогли прийти благодаря своей активной позиции, подчеркнул он.