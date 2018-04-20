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Лавров: Пентагон понимает, что провоцировать столкновение США и РФ недопустимо
Украина
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    Лавров: Пентагон понимает, что провоцировать столкновение США и РФ недопустимо

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    Лавров: Пентагон понимает, что провоцировать столкновение США и РФ недопустимо

    Москва, 20 апреля. Пентагон понимает, что провоцировать прямое военное столкновение США и России недопустимо, заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров.

    Комментируя риск подобного столкновения, Лавров заметил, что военные понимают недопустимость таких действий «лучше, чем многие другие».

    «Я все-таки думаю, что и министр обороны (Джеймс) Мэттис, и председатель объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США (Джозеф) Данфорд понимают недопустимость, неприемлемость каких-либо действий, который могут спровоцировать прямое военное столкновение России и США», — подчеркнул глава российского МИД в интервью РИА Новости.

    Лавров: Пентагон понимает, что провоцировать столкновение США и РФ недопустимо

    Напомним, о риске столкновения США и России заговорили после того, как в ночь на 14 апреля Вашингтон и их союзники нанесли удары по сирийским военным и гражданским объектам. Всего, как сообщало Минобороны РФ, по САР было выпущено более 100 ракет, 71 из них перехватила сирийская система ПВО.

    Президент РФ Владимир Путин осудил действия США в Сирии, назвав их агрессией по отношению к суверенному государству. Он отметил, что ударами по САР США и их союзники помогают террористам и могут спровоцировать новую волну беженцев.

    Лавров: Пентагон понимает, что провоцировать столкновение США и РФ недопустимо

    Автор: Василий Котов
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