Лавров крылатым выражением прокомментировал попытки США спровоцировать Россию

Москва, 20 апреля. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что РФ будет отвечать на антироссийскую политику США, но скатываться в грубость не собирается.

«Мы не можем не отвечать на отъем нашей собственности, на высылку дипломатов — это себя не уважать. Но сваливаться в какую-то брань, в склоки, в грубость мы не собираемся и не будем этого делать — это совершенно не стиль нашего президента», — заявил министр в интервью агентству РИА Новости, комментируя реплику о том, что Россия проявляет хладнокровие перед антироссийскими действиями Соединенных Штатов.

Президент России Владимир Путин «всегда смотрит вперед, его очень трудно вывести из себя, а они пытаются сделать примерно это», добавил глава российской дипломатии. Они пытаются выбить из колеи, спровоцировать Россию, уверен министр.

Лавров напомнил о крылатом выражении: «Юпитер, ты сердишься, — значит, ты не прав».

В начале апреля США ввели новые санкции против России, которые затронули крупных российских бизнесменов.

Ранее Лавров заявил, что РФ представит доказательства, что ПВО Сирии сбила часть ракет коалиции США. Генштаб ВС РФ располагает четкой картиной произошедшего в САР, сказал министр.