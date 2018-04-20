Первый российский Promobot v.2 отправился в Африку

Москва, 20 апреля. Первый российский Promobot v.2 отправился в Республику Гану 12 апреля. Об этом рассказали в пресс-службе компании.

Отмечается, что российские роботы Promobot появились на Африканском континенте. Как добавили разработчики, робот примет участие в музыкальной премии Vodafone Ghana Music Awards. Он будет играть роль хостес и консультанта, а также развлекать гостей. В пресс-службе добавили, что обладателем устройства стал Vodafone, который планирует сделать роботы частью магазинов компании.

Ранее сообщалось, что сервисные роботы пермских инженеров отправятся покорять США. Пермская компания поставит в США 40 сервисных роботов до конца 2019 года.