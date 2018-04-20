Министр экономики Сирии надеется, что примет участие в ПМЭФ-2018

Ялта, 20 апреля. Министр экономики и внешней торговли Сирии Самер аль-Халиль рассчитывает, что в следующий раз приедет в РФ для участия в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который пройдет с 24 по 26 мая.

«Я надеюсь, если даст бог», — цитирует его слова агентство РИА Новости.

Напомним, что накануне стартовал Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ), в котором участвовала сирийская делегация. ЯМЭФ — это ежегодное деловое международное мероприятие в экономической сфере, проводимое на территории Крыма.

В этом году форум проходит с 19 по 21 апреля в Ялте.