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Министр экономики Сирии надеется, что примет участие в ПМЭФ-2018
Украина
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    Министр экономики Сирии надеется, что примет участие в ПМЭФ-2018

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    Министр экономики Сирии надеется, что примет участие в ПМЭФ-2018

    Ялта, 20 апреля. Министр экономики и внешней торговли Сирии Самер аль-Халиль рассчитывает, что в следующий раз приедет в РФ для участия в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который пройдет с 24 по 26 мая.

    «Я надеюсь, если даст бог», — цитирует его слова агентство РИА Новости.

    Напомним, что накануне стартовал Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ), в котором участвовала сирийская делегация. ЯМЭФ — это ежегодное деловое международное мероприятие в экономической сфере, проводимое на территории Крыма.

    В этом году форум проходит с 19 по 21 апреля в Ялте.

    Автор: Дима Оленин
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