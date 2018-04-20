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Сирия ищет в России партнеров для строительства жилья
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    Сирия ищет в России партнеров для строительства жилья

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    Сирия ищет в России партнеров для строительства жилья

    Ялта, 20 апреля. Сирийская компания Military Housing Establishment ищет в России партнеров для строительства жилья, сейчас она ведет переговоры с российскими фирмами, сообщил генеральный директор сирийской строительной компании Зухейр Хазейм.

    В частности, по его словам, рассматривается возможность реализации совместных проектов со Стройтехом и Монолитспецстроем.

    «Мы стараемся найти партнеров среди российских компаний, чтобы мы могли совместно что-то построить в Сирии», — приводит слова Хазейма РИА Новости.

    Сирия ищет в России партнеров для строительства жилья

    Он уточнил, что с российскими партнерами уже обсуждаются некоторые конкретные проекты. Помимо жилья, вместе с коллегами из РФ сирийская компания планирует построить промышленные здания.

    Хазейм добавил, что строительство новых объектов предполагается во всех районах САР, однако приоритетными являются Дамаск и населенные пункты, находящиеся поблизости от сирийской столицы, в том числе Хомс и Алеппо.

    Сирийская компания Military Housing принимает участие в Ялтинском международном экономическом форуме, который проходит в Крыму с 19 по 21 апреля.

    Автор: Василий Котов
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