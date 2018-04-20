Сирия ищет в России партнеров для строительства жилья

Ялта, 20 апреля. Сирийская компания Military Housing Establishment ищет в России партнеров для строительства жилья, сейчас она ведет переговоры с российскими фирмами, сообщил генеральный директор сирийской строительной компании Зухейр Хазейм.

В частности, по его словам, рассматривается возможность реализации совместных проектов со Стройтехом и Монолитспецстроем.

«Мы стараемся найти партнеров среди российских компаний, чтобы мы могли совместно что-то построить в Сирии», — приводит слова Хазейма РИА Новости.

Он уточнил, что с российскими партнерами уже обсуждаются некоторые конкретные проекты. Помимо жилья, вместе с коллегами из РФ сирийская компания планирует построить промышленные здания.

Хазейм добавил, что строительство новых объектов предполагается во всех районах САР, однако приоритетными являются Дамаск и населенные пункты, находящиеся поблизости от сирийской столицы, в том числе Хомс и Алеппо.

Сирийская компания Military Housing принимает участие в Ялтинском международном экономическом форуме, который проходит в Крыму с 19 по 21 апреля.