Лавров: РФ представит доказательства, что ПВО Сирии сбила часть ракет коалиции США

Москва, 20 апреля. В ближайшее время Россия представит доказательства, что часть ракет, выпущенных США и их союзниками по Сирии, была сбита сирийской системой ПВО, заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров.

Он подчеркнул, что Генштаб ВС РФ располагает четкой картиной произошедшего в САР. Лавров напомнил, что российские военные наблюдали за ударами коалиции в режиме реального времени и готовы ответить за представленную статистику.

«Если кто-то утверждает, что все 105 ракет достигли целей, пусть представит свою статистику. По крайней мере, доказательства того, что наши заявления, наш подсчет, наша арифметика не беспочвенны, будут предъявлены нашими военными, как я понимаю, совсем скоро», — отметил глава МИД РФ в интервью РИА Новости.

Напомним, в ночь на 14 апреля США и их союзники нанесли удары по сирийским военным и гражданским объектам. По данным Минобороны, всего по территории САР было выпущено более 100 ракет, 71 из них сирийские военные успешно перехватили с помощью системы ПВО.

Президент РФ Владимир Путин осудил действия США в Сирии, назвав их агрессией по отношению к суверенному государству. Российский лидер отметил, что удары по САР являются помощью террористам и могут спровоцировать новую волну беженцев.