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Лавров: РФ представит доказательства, что ПВО Сирии сбила часть ракет коалиции США
Украина
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    Лавров: РФ представит доказательства, что ПВО Сирии сбила часть ракет коалиции США

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    Лавров: РФ представит доказательства, что ПВО Сирии сбила часть ракет коалиции США

    Москва, 20 апреля. В ближайшее время Россия представит доказательства, что часть ракет, выпущенных США и их союзниками по Сирии, была сбита сирийской системой ПВО, заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров.

    Он подчеркнул, что Генштаб ВС РФ располагает четкой картиной произошедшего в САР. Лавров напомнил, что российские военные наблюдали за ударами коалиции в режиме реального времени и готовы ответить за представленную статистику.

    «Если кто-то утверждает, что все 105 ракет достигли целей, пусть представит свою статистику. По крайней мере, доказательства того, что наши заявления, наш подсчет, наша арифметика не беспочвенны, будут предъявлены нашими военными, как я понимаю, совсем скоро», — отметил глава МИД РФ в интервью РИА Новости.

    Лавров: РФ представит доказательства, что ПВО Сирии сбила часть ракет коалиции США

    Напомним, в ночь на 14 апреля США и их союзники нанесли удары по сирийским военным и гражданским объектам. По данным Минобороны, всего по территории САР было выпущено более 100 ракет, 71 из них сирийские военные успешно перехватили с помощью системы ПВО.

    Президент РФ Владимир Путин осудил действия США в Сирии, назвав их агрессией по отношению к суверенному государству. Российский лидер отметил, что удары по САР являются помощью террористам и могут спровоцировать новую волну беженцев.

    Автор: Василий Котов
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