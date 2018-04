Санкции укрепляют суверенитет России: Милонов прокомментировал заявление главы Минфина США

Американские санкции против российского бизнеса оказались эффективными и достигли желаемого Соединенными Штатами эффекта, так считает глава Минфина США Стивен Мнучин.

.@stevenmnuchin1 to @LizClaman on Russia sanctions: "We refined the strategy after @nikkihaley made that announcement...We're not afraid to use these tools. We will use these tools. We're not gonna broadcast to the world our exact thinking on this." pic.twitter.com/MY7OGw3ZmJ