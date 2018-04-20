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Санкции укрепляют суверенитет России: Милонов прокомментировал заявление главы Минфина США
Украина
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    Санкции укрепляют суверенитет России: Милонов прокомментировал заявление главы Минфина США

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    Санкции укрепляют суверенитет России: Милонов ответил на заявление главы Минфина США

    Американские санкции против российского бизнеса оказались эффективными и достигли желаемого Соединенными Штатами эффекта, так считает глава Минфина США Стивен Мнучин.

    «Эти санкции являются очень, очень важными инструментами, очевидно, что это очень мощные инструменты. Мы не боимся применять их... Санкции, которые мы ввели в отношении олигархов и российских политиков, имели необходимый эффект», — сказал чиновник.

    Он добавил, что США будут постоянно вносить изменения в свою стратегию ограничений, направленных против России.

    Член комитета Госдумы по международным делам Виталий Милонов в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей выразил мнение, что последние санкции были направлены не на подрыв экономики России напрямую, а скорее были политическими.

    «Я думаю, основная цель этих санкций — предупредить тех людей, которые находятся в России и регулярно мечутся, о том, что они не смогут сидеть на двух стульях. То есть это некий сигнал о том, что им пора вступать в фазу активной [политической] борьбы в России. Соединенные Штаты хотели показать некоторым бизнесменам, что требуют от них безоговорочного подчинения и покорности», — рассуждает народный избранник.

    Санкции укрепляют суверенитет России: Милонов ответил на заявление главы Минфина США

    По словам собеседника агентства, США частично удалось причинить отечественным предпринимателям дискомфорт — ряд компаний теперь действительно оказались в сложной ситуации. Этим компаниям может помочь правительство, хотя на это и потребуются дополнительные средства.

    «С другой стороны, я надеюсь, санкции повлекут за собой ряд мер, которые предпримет государство, для укрепления суверенитета России и снижения зависимости нашей экономики от экономики США. То есть должно произойти то, на что мы долго не обращали внимания. Мы долгое время думали, что мы живем в глобальном мире, и бизнес развивается независимо от политики, но реалии оказались таковы, что свободным бизнес может быть только тогда, когда он является зависимым от политики. Я искренне рассчитываю, что правительством будут предприняты меры, направленные на избавление российской экономики от необоснованно высокого американского присутствия», — резюмировал Виталий Милонов.

    Напомним, 6 апреля США ввели новый пакет санкций против 38 предпринимателей, чиновников и компаний из РФ. Из-за этого у ряда компаний возникли трудности, Россия в настоящий момент прорабатывает комплекс мер, направленных на поддержку отечественного бизнеса.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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