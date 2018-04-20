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В США хотят декриминализировать марихуану
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    В США хотят декриминализировать марихуану

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    В США хотят декриминализировать марихуану

    Москва, 20 апреля. Лидер демократов в сенате США Чак Шумер планирует представить законопроект, направленный на декриминализацию марихуаны на федеральном уровне.

    «Лично я считаю, что легализация — это весьма неплохо. Лучше всего предоставить каждому штату решать самому», — пояснил сенатор в интервью каналу VICE News.

    Он также отметил, что видит, как жизни многих людей рушатся из-за криминализации марихуаны. Однако сенатор отказывается называть свою инициативу легализацией.

    В законодательную инициативу Шумера вошли шесть пунктов, в которых предлагается исключить марихуану из списка веществ, распространение которых регулируется федеральным законом, а также позволить каждому штату принять самостоятельное решение по данному вопросу. Кроме того, Шумер предлагает выделить средства на исследование и рекламу марихуаны.

    Отметим, что согласно опросу Fox News легализацию марихуаны поддерживают 59% жителей США, против выступают порядка 32% респондентов, передает Infox.

    Автор: Дима Оленин
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