В США хотят декриминализировать марихуану

Москва, 20 апреля. Лидер демократов в сенате США Чак Шумер планирует представить законопроект, направленный на декриминализацию марихуаны на федеральном уровне.

«Лично я считаю, что легализация — это весьма неплохо. Лучше всего предоставить каждому штату решать самому», — пояснил сенатор в интервью каналу VICE News.

Он также отметил, что видит, как жизни многих людей рушатся из-за криминализации марихуаны. Однако сенатор отказывается называть свою инициативу легализацией.

В законодательную инициативу Шумера вошли шесть пунктов, в которых предлагается исключить марихуану из списка веществ, распространение которых регулируется федеральным законом, а также позволить каждому штату принять самостоятельное решение по данному вопросу. Кроме того, Шумер предлагает выделить средства на исследование и рекламу марихуаны.

Отметим, что согласно опросу Fox News легализацию марихуаны поддерживают 59% жителей США, против выступают порядка 32% респондентов, передает Infox.