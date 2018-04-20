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Лавров: Путин и Трамп не допустят войны между Россией и США
Украина
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    Лавров: Путин и Трамп не допустят войны между Россией и США

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    Лавров: Путин и Трамп не допустят войны между Россией и США

    Москва, 20 апреля. Министр иностранных дел России Сергей Лавров объяснил, почему между Россией и США не будет военного столкновения. Эта тема активно муссируется в СМИ и экспертной среде на фоне ракетного удара коалиции США по Сирии 14 апреля. Однако глава МИД РФ убежден: войны между Россией и США не допустят лидеры стран Владимир Путин и Дональд Трамп.

    «Возвращаясь к вопросу о рисках военного противостояния, я исхожу на 100% из того, что военные этого не допустят, и этого, конечно же, не допустит ни президент Путин, ни, уверен, президент Трамп. Они все-таки лидеры, которые избраны своими народами, они отвечают перед этими народами за мир и спокойствие», — заявил Лавров.

    Риски военного противостояния глава МИД РФ оценил в интервью генеральному директору МИА «Россия сегодня» Дмитрию Киселеву, пишет РИА Новости.

    Напомним, вооруженные силы США, Британии и Франции нанесли удар по Сирии рано утром 14 апреля. Поводом послужила провокация в городе Дума, где якобы была совершена химатака. США и союзники, опираясь на сообщения СМИ и НПО «Белые каски», которые производили постановочные съемки в Думе, тут же использовали инцидент как повод нанести удары по САР извне.

    Президент РФ Владимир Путин заявил, что атака коалиции США на Сирию является актом агрессии, нарушающим международное право и Устав ООН. Он подчеркнул, что действия Вашингтона провоцируют новую волну беженцев и выгораживают террористов.

    Автор: Ярослава Замысловатова
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