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Лавров рассказал, что Москва предупредила о последствиях перехода через «красные линии» РФ при ударах в Сирии
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    Лавров рассказал, что Москва предупредила о последствиях перехода через «красные линии» РФ при ударах в Сирии

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    Лавров рассказал, что Москва предупредила о последствиях перехода через «красные линии» РФ при ударах в Сирии

    Москва, 20 апреля. Россия и коалиция во главе с США провели контакты на уровне военного руководства незадолго до американских ракетных ударов по Сирии. Об этом рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    По его словам, Москва предупредила коалицию, удары по каким районам Сирии станут переходом через «красную линию». Лавров подчеркнул, что еще до того, как начали готовиться удары военными США, Великобритании и Франции, начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов обещал ответить «жестко и четко», если удары нанесут ущерб российским военным. Лавров напомнил, что армия РФ может рассматривать в качестве законных целей не только сами ракеты, но и носители.

    Как пишет РИА Новости, по словам министра, американская армия была поставлена в известность, где у ВС РФ находятся «красные линии». Лавров уточнил, что при ударах коалиция эти линии не перешла.

    Напомним, 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли удары по объектам в Сирии в ответ на якобы имевшее место применение химического оружия Дамаском. При этом Москва неоднократно заявляла, что данная информация является вбросом и провокацией боевиков.

    Лавров рассказал, что Москва предупредила о последствиях перехода через «красные линии» РФ при ударах в Сирии

    Автор: Анна Иванова
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