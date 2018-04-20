Россия надеется, что Трамп уточнит предложение о визите Путина в США – МИД РФ

Москва, 20 апреля. Россия надеется, что президент США Дональд Трамп уточнит свое предложение о визите российского лидера Владимира Путина в США, заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров.

Как он напомнил, Трамп пригласил Путина посетить Вашингтон в ходе телефонного разговора, заявив, что будет рад видеть российского президента в Белом доме.

«К этой теме он (Трамп – прим. ФАН) пару раз возвращался, поэтому мы дали, естественно, знать нашим американским коллегам, что мы не хотим быть навязчивыми, но мы не хотим и быть невежливыми, и что, учитывая, что президент Трамп такое предложение сделал, мы исходим из того, что он его конкретизирует», — добавил Лавров в интервью РИА Новости.

Ранее в ходе телефонного разговора Путин и Трамп договорились о возможности проведения саммита. По заявлению американской стороны, саммит может быть проведен в Вашингтоне. Как предполагают СМИ, президенты России и США могут при необходимости также встретиться в «третьей стране».