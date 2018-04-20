Меню
Политика
Россия надеется, что Трамп уточнит предложение о визите Путина в США – МИД РФ
Украина
В Госпогранслужбе Украины рассказали о новом штрафе морякам российского судна «Норд»
Следующая новость
Загрузка...

    Россия надеется, что Трамп уточнит предложение о визите Путина в США – МИД РФ

    296

    Россия надеется, что Трамп уточнит предложение о визите Путина в США – МИД РФ

    Москва, 20 апреля. Россия надеется, что президент США Дональд Трамп уточнит свое предложение о визите российского лидера Владимира Путина в США, заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров.

    Как он напомнил, Трамп пригласил Путина посетить Вашингтон в ходе телефонного разговора, заявив, что будет рад видеть российского президента в Белом доме.

    «К этой теме он (Трамп – прим. ФАН) пару раз возвращался, поэтому мы дали, естественно, знать нашим американским коллегам, что мы не хотим быть навязчивыми, но мы не хотим и быть невежливыми, и что, учитывая, что президент Трамп такое предложение сделал, мы исходим из того, что он его конкретизирует», — добавил Лавров в интервью РИА Новости.

    Ранее в ходе телефонного разговора Путин и Трамп договорились о возможности проведения саммита. По заявлению американской стороны, саммит может быть проведен в Вашингтоне. Как предполагают СМИ, президенты России и США могут при необходимости также встретиться в «третьей стране».

    Автор: Василий Котов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    Санкции укрепляют суверенитет России: Милонов прокомментировал заявление главы Минфина США

    Санкции укрепляют суверенитет России: Милонов прокомментировал заявление главы Минфина США

    9:54   20 Апреля 2018
    162
    Лавров рассказал, что Москва предупредила о последствиях перехода через «красные линии» РФ при ударах в Сирии

    Лавров рассказал, что Москва предупредила о последствиях перехода через «красные линии» РФ при ударах в Сирии

    9:20   20 Апреля 2018
    967
    Сирия: арабские племена в Хасаке заявили о намерении выбить США и курдов из региона — видео ФАН

    Сирия: арабские племена в Хасаке заявили о намерении выбить США и курдов из региона — видео ФАН

    8:00   20 Апреля 2018
    1760
    Сирия: САА при поддержке ВКС РФ штурмует позиции ИГ в провинции Дамаск

    Сирия: САА при поддержке ВКС РФ штурмует позиции ИГ в провинции Дамаск

    21:46   19 Апреля 2018
    3515