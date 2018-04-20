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Удар США по Сирии дал России право поставлять С-300 Дамаску — Лавров
Украина
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    Удар США по Сирии дал России право поставлять С-300 Дамаску — Лавров

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    Удар США по Сирии дал России право поставлять С-300 Дамаску — Лавров

    Москва, 20 апреля. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что после ракетного удара США по Сирии у РФ нет моральных обязательств не поставлять ЗРК С-300 Дамаску.

    «У нас были моральные обязательства, мы обещали этого не делать еще где-то лет 10 назад, по-моему, по просьбе известных наших партнеров, и мы приняли во внимание их аргумент о том, что это могло бы привести к дестабилизации обстановки», — заявил глава российской дипломатии в интервью агентству РИА Новости.

    Лавров напомнил, что тогда РФ вняла просьбе партнеров, хотя это средство чисто оборонительного характера. Однако удар США по Сирии дал России право поставлять С-300 Дамаску, подчеркнул он.

    Напомним, что 14 апреля США, Франция и Великобритания объявили о ракетных ударах по Сирии в ответ на якобы имевшую место химатаку в городе Дума. По территории сирийской республики было выпущено более 100 ракет, значительную часть из которых удалось перехватить сирийским ПВО.

    После произошедшего в Генштабе ВС РФ заявили, что Россия может вернуться к обсуждению вопроса о поставка зенитно-ракетных комплексов С-300 в Сирию и другие страны.

    Автор: Дима Оленин
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