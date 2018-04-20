Меню
Новости Сирии
Лавров сообщил о контактах военного руководства РФ и коалиции США незадолго до ракетных ударов по Сирии
Украина
В Госпогранслужбе Украины рассказали о новом штрафе морякам российского судна «Норд»
Следующая новость
Загрузка...

    Лавров сообщил о контактах военного руководства РФ и коалиции США незадолго до ракетных ударов по Сирии

      /  Обновлено: 
    560

    Лавров сообщил о контактах военного руководства РФ и коалиции США незадолго до ракетных ударов по Сирии

    Москва, 20 апреля. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил о контактах РФ с коалицией США незадолго до нанесения ракетного удара Штатов и союзников по Сирии.

    «Военное руководство России и коалиции во главе с США провели контакты незадолго до американских ракетных ударов по Сирии», — сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

    Напомним, удары Вашингтон, Лондон и Париж нанесли по территории САР ранним утром 14 апреля. Всего было выпущено 103 ракеты, 71 одну из сбили средства сирийской ПВО. О нанесении ударов лично сообщил американский президент Дональд Трамп, позже атаку подтвердила премьер Британии Тереза Мэй, а также Елисейский дворец. Москву об ударах заранее не уведомляли. Об этом заявил председатель объединенного комитета начальников штабов Джозеф Дэнфорд.

    «Россия не была предупреждена о нанесении удара, однако американские военные использовали обычные каналы, чтобы избежать эскалации», — сказал американский генерал.

    Президент РФ Владимир Путин резко осудил атаку США и союзников, назвав ее актом агрессии против государства, которое находится на переднем фронте борьбы с терроризмом. Кроме того, он подчеркнул, что в качестве повода для атаки была использована провокация в городе Дума, где якобы было применено химоружие, хотя эти данные не нимеют никаких доказательств. Подтверждения использования запрещенного вооружения не нашли российские военные эксперты, обследовав город 9 апреля, опровергли химатаку и местные жители.

    Глава государства подчеркнул, что США своими действиями провоцирует новую волну беженцев не только из Сирии, но и из региона. Своими односторонними действиями Вашингтон, Лондон и Париж нарушили нормы международного права и Устав ООН, подчеркнул Путин.

     

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    Санкции укрепляют суверенитет России: Милонов прокомментировал заявление главы Минфина США

    Санкции укрепляют суверенитет России: Милонов прокомментировал заявление главы Минфина США

    9:54   20 Апреля 2018
    162
    Лавров рассказал, что Москва предупредила о последствиях перехода через «красные линии» РФ при ударах в Сирии

    Лавров рассказал, что Москва предупредила о последствиях перехода через «красные линии» РФ при ударах в Сирии

    9:20   20 Апреля 2018
    967
    Сирия: арабские племена в Хасаке заявили о намерении выбить США и курдов из региона — видео ФАН

    Сирия: арабские племена в Хасаке заявили о намерении выбить США и курдов из региона — видео ФАН

    8:00   20 Апреля 2018
    1760
    Сирия: САА при поддержке ВКС РФ штурмует позиции ИГ в провинции Дамаск

    Сирия: САА при поддержке ВКС РФ штурмует позиции ИГ в провинции Дамаск

    21:46   19 Апреля 2018
    3515