Лавров сообщил о контактах военного руководства РФ и коалиции США незадолго до ракетных ударов по Сирии

Москва, 20 апреля. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил о контактах РФ с коалицией США незадолго до нанесения ракетного удара Штатов и союзников по Сирии.

«Военное руководство России и коалиции во главе с США провели контакты незадолго до американских ракетных ударов по Сирии», — сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Напомним, удары Вашингтон, Лондон и Париж нанесли по территории САР ранним утром 14 апреля. Всего было выпущено 103 ракеты, 71 одну из сбили средства сирийской ПВО. О нанесении ударов лично сообщил американский президент Дональд Трамп, позже атаку подтвердила премьер Британии Тереза Мэй, а также Елисейский дворец. Москву об ударах заранее не уведомляли. Об этом заявил председатель объединенного комитета начальников штабов Джозеф Дэнфорд.

«Россия не была предупреждена о нанесении удара, однако американские военные использовали обычные каналы, чтобы избежать эскалации», — сказал американский генерал.

Президент РФ Владимир Путин резко осудил атаку США и союзников, назвав ее актом агрессии против государства, которое находится на переднем фронте борьбы с терроризмом. Кроме того, он подчеркнул, что в качестве повода для атаки была использована провокация в городе Дума, где якобы было применено химоружие, хотя эти данные не нимеют никаких доказательств. Подтверждения использования запрещенного вооружения не нашли российские военные эксперты, обследовав город 9 апреля, опровергли химатаку и местные жители.

Глава государства подчеркнул, что США своими действиями провоцирует новую волну беженцев не только из Сирии, но и из региона. Своими односторонними действиями Вашингтон, Лондон и Париж нарушили нормы международного права и Устав ООН, подчеркнул Путин.