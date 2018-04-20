Меню
Общество
Братья и сестры могут получить преимущественное право поступления в одну школу
Украина
В Госпогранслужбе Украины рассказали о новом штрафе морякам российского судна «Норд»
Следующая новость
Загрузка...

    Братья и сестры могут получить преимущественное право поступления в одну школу

    58

    Братья и сестры могут получить преимущественное право поступления в одну школу

    Москва, 20 апреля. Депутаты Заксобрания Карелии предложили давать детям из одной семьи преимущественное право поступления в одно и то же образовательное учреждение. Обращение в скором времени будет направлено министру образования и науки России Ольге Васильевой, сообщили в пресс-службе регионального парламента.

    Согласно действующему закону, преимущественное право поступления в школу есть у детей военных, сотрудников полиции и уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службы и таможни.

    Однако в адрес депутатов продолжают поступать множественные обращения от региональных властей, учителей и родителей о необходимости введения подобного права для детей, чьи братья или сестры уже обучаются в какой-то школе.

    «Бывает так, что ввиду нехватки мест брату или сестре не получается попасть в то же образовательное учреждение. Депутаты выступают за то, чтобы такое преимущественное право было и чтобы дети из одной семьи могли учиться вместе», — рассказали телеканалу RT в Заксобрании.

    Сейчас депутаты предлагают ввести поправки в закон «Об образовании в Российской Федерации».

    Автор: Дима Оленин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    Санкции укрепляют суверенитет России: Милонов прокомментировал заявление главы Минфина США

    Санкции укрепляют суверенитет России: Милонов прокомментировал заявление главы Минфина США

    9:54   20 Апреля 2018
    162
    Лавров рассказал, что Москва предупредила о последствиях перехода через «красные линии» РФ при ударах в Сирии

    Лавров рассказал, что Москва предупредила о последствиях перехода через «красные линии» РФ при ударах в Сирии

    9:20   20 Апреля 2018
    967
    Сирия: арабские племена в Хасаке заявили о намерении выбить США и курдов из региона — видео ФАН

    Сирия: арабские племена в Хасаке заявили о намерении выбить США и курдов из региона — видео ФАН

    8:00   20 Апреля 2018
    1760
    Сирия: САА при поддержке ВКС РФ штурмует позиции ИГ в провинции Дамаск

    Сирия: САА при поддержке ВКС РФ штурмует позиции ИГ в провинции Дамаск

    21:46   19 Апреля 2018
    3515