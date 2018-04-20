Братья и сестры могут получить преимущественное право поступления в одну школу

Москва, 20 апреля. Депутаты Заксобрания Карелии предложили давать детям из одной семьи преимущественное право поступления в одно и то же образовательное учреждение. Обращение в скором времени будет направлено министру образования и науки России Ольге Васильевой, сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Согласно действующему закону, преимущественное право поступления в школу есть у детей военных, сотрудников полиции и уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службы и таможни.

Однако в адрес депутатов продолжают поступать множественные обращения от региональных властей, учителей и родителей о необходимости введения подобного права для детей, чьи братья или сестры уже обучаются в какой-то школе.

«Бывает так, что ввиду нехватки мест брату или сестре не получается попасть в то же образовательное учреждение. Депутаты выступают за то, чтобы такое преимущественное право было и чтобы дети из одной семьи могли учиться вместе», — рассказали телеканалу RT в Заксобрании.

Сейчас депутаты предлагают ввести поправки в закон «Об образовании в Российской Федерации».