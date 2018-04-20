Разговор на повышенных тонах: эксперт оценил переговоры советника Трампа с послом России

Советник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джон Болтон провел встречу с послом Российской Федерации в США Анатолием Антоновым, говорится в сообщении Белого дома. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Сообщается, что политики обсудили состояние отношений между двумя странами. «Болтон повторил, что более хорошие отношения — в интересах и США, и России», — отметили в Белом доме.

Так, по словам Болтона, для улучшения отношений между Вашингтоном и Москвой, по словам советника президента США Дональда Трампа, потребуется обсудить вопросы, которые вызывают обеспокоенность Белого дома. Речь идет о так называемом вмешательстве России в выборы президента США, мнимом применении «химоружия» в Великобритании и ситуации на территории Украины и в Сирийской Арабской Республике (САР).

Позитивный шаг

Политолог Игорь Рябов в беседе с корреспондентом ФАН отметил, что разговор Джона Болтона с послом Антоновым — позитивный шаг. Россия давно декларировала намерение обсуждать на дипломатическом уровне все спорные вопросы. Особенно вычурные, такие как обвинения во вмешательстве в выборы, такие как отравление Скрипаля.

«Попытка разговора, как и недавний отказ Трампа от новых санкций, показывает, что дальнейшая возгонка конфликта рискованна, прежде всего не для России, а для Трампа. Он сейчас напоминает корабль, попавший в шторм, но пора же и пытаться выбраться из этого шторма. Подыгрывание экстремистам в демократическом лагере по внешнеполитическим вопросам не приводит к ослаблению критики в адрес Трампа внутри США. Это значит, ему пора начать разбираться в делах с позиций действующего президента, с позиций самостоятельности своей политики. То, что переговорщиком стал жесткий Болтон, и это хорошо: разговор на повышенных тонах лучше, чем конфликт двух ядерных держав на основе fake news, с которыми давно борется Трамп. Ему дали признать, что fake news — это орудие не только против него, но и против России», — пояснил Игорь Рябов.

Напомним, 6 апреля министерство финансов Соединенных Штатов объявило о расширении ограничительных мер в отношении Российской Федерации. В санкцинном списке появились 24 крупных чиновника и бизнесмена, а также 14 компаний. Среди них Олег Дерипаска и связанные с ним компании (En+ Group, «Группа ГАЗ», «Базовый элемент» и «РусАл»). Кроме того, под санкционный удар попали Виктор Вексельберг и его группа «Ренова», а также Кирилл Шамалов, Сулейман Керимов, глава «Газпрома» Алексей Миллер и глава ВТБ Андрей Костин.