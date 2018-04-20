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Центробанк отозвал лицензию у «Русского Торгового Банка»
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    Центробанк отозвал лицензию у «Русского Торгового Банка»

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    Центробанк отозвал лицензию у «Русского Торгового Банка»

    Москва, 20 апреля. Центральный банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у КБ «Русский Торговый Банк».

    Соответствующий приказ за подписью первого зампреда Банка России опубликован на официальном сайте регулятора сегодня утром. Как сообщается, лицензия у банка отозвана в связи «с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, а также нормативных актов».

    Как сообщает РИА Новости, Русский Торговый Банк является участником системы страхования вкладов. По величине активов банк на 1 марта занимал 212-е место в банковской системе РФ.

    Напомним, что ранее Центробанк отозвал лицензию у еще у московского банка «Логос».

    Автор: Константин Терехов
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