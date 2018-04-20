Центробанк отозвал лицензию у «Русского Торгового Банка»

Москва, 20 апреля. Центральный банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у КБ «Русский Торговый Банк».

Соответствующий приказ за подписью первого зампреда Банка России опубликован на официальном сайте регулятора сегодня утром. Как сообщается, лицензия у банка отозвана в связи «с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, а также нормативных актов».

Как сообщает РИА Новости, Русский Торговый Банк является участником системы страхования вкладов. По величине активов банк на 1 марта занимал 212-е место в банковской системе РФ.

Напомним, что ранее Центробанк отозвал лицензию у еще у московского банка «Логос».