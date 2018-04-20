Центробанк России лишил лицензии банк «Логос»

Москва, 20 апреля. Центробанк России в пятницу отозвал лицензию на осуществление банковских операций у инновационно-коммерческого банка «Логос».

Об этом говорится в официальном сообщении регулятора. Отмечается, что Банк России зафиксировал в деятельности финансового учреждения неоднократные нарушения требований законодательства и нормативных актов ЦБ РФ в области противодействия легализации (отмыванию) доходов.

Специалисты Центробанка также заявили о фактах осуществления банком «Логос» валютно-обменных операций, которые не были отражены в бухгалтерском учете и отчетности. При этом банк совершал данные операции без проведения обязательной идентификации клиентов-физических лиц.

В 2008 году, по сведениям регулятора, банк был вовлечен в проведение сомнительных транзитных операций. «Логос» является участником системы страхования вкладов. На апрель 2018 года он занимал 514-е место в банковской системе страны.