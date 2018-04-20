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Центробанк России лишил лицензии банк «Логос»
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Лавров рассказал, что Москва предупредила о последствиях перехода через «красные линии» РФ при ударах в Сирии
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    Центробанк России лишил лицензии банк «Логос»

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    Центробанк России лишил лицензии банк «Логос»

    Москва, 20 апреля. Центробанк России в пятницу отозвал лицензию на осуществление банковских операций у инновационно-коммерческого банка «Логос».

    Об этом говорится в официальном сообщении регулятора. Отмечается, что Банк России зафиксировал в деятельности финансового учреждения неоднократные нарушения требований законодательства и нормативных актов ЦБ РФ в области противодействия легализации (отмыванию) доходов.

    Специалисты Центробанка также заявили о фактах осуществления банком «Логос» валютно-обменных операций, которые не были отражены в бухгалтерском учете и отчетности. При этом банк совершал данные операции без проведения обязательной идентификации клиентов-физических лиц.

    В 2008 году, по сведениям регулятора, банк был вовлечен в проведение сомнительных транзитных операций. «Логос» является участником системы страхования вкладов. На апрель 2018 года он занимал 514-е место в банковской системе страны.

    Центробанк России лишил лицензии банк «Логос»

    Автор: Анна Иванова
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