Похороны пятого погибшего при крушении Ми-8 прошли в Хабаровске

Владивосток, 20 апреля. В Хабаровске прошли похороны пятого погибшего при крушении вертолета Ми-8, шестой летчик будет похоронен в Саратовской области.

Об этом сообщил в пятницу источник в мэрии Хабаровска. По его словам, тело шестого погибшего будет передано его родственникам.

«Прошли похороны пятого летчика. Последнего — Дмитрия Макарова — родные похоронят в Саратовской области», — приводит слова источника РИА Новости.

Напомним, вертолет Ми-8 потерпел крушение в Хабаровске на прошлой неделе. Воздушное судно упало на пустыре в районе улиц Антенная и Хирургическая. После падения вертолет загорелся. На борту Ми-8 находились шесть человек, все они погибли. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Как уточняет URA.RU, вертолет принадлежал авиакомпании «Восток». Одна из возможных причин крушения Ми-8 – неблагоприятные погодные условия.