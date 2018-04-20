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Похороны пятого погибшего при крушении Ми-8 прошли в Хабаровске
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    Похороны пятого погибшего при крушении Ми-8 прошли в Хабаровске

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    Похороны пятого погибшего при крушении Ми-8 прошли в Хабаровске

    Владивосток, 20 апреля. В Хабаровске прошли похороны пятого погибшего при крушении вертолета Ми-8, шестой летчик будет похоронен в Саратовской области.

    Об этом сообщил в пятницу источник в мэрии Хабаровска. По его словам, тело шестого погибшего будет передано его родственникам.

    «Прошли похороны пятого летчика. Последнего — Дмитрия Макарова — родные похоронят в Саратовской области», — приводит слова источника РИА Новости.

    Напомним, вертолет Ми-8 потерпел крушение в Хабаровске на прошлой неделе. Воздушное судно упало на пустыре в районе улиц Антенная и Хирургическая. После падения вертолет загорелся. На борту Ми-8 находились шесть человек, все они погибли. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

    Как уточняет URA.RU, вертолет принадлежал авиакомпании «Восток». Одна из возможных причин крушения Ми-8 – неблагоприятные погодные условия.

    Автор: Василий Котов
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