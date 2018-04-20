Фетисов рассказал, как Путин поддержал российских спортсменов на Олимпиаде-2018

Москва, 20 апреля. Российский президент Владимир Путин вовремя дал жесткий ответ тем, кто призывал команду из РФ пропустить Олимпиаду-2018 в Южной Корее. Об этом рассказал двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов.

По словам Фетисова, он сразу был верен, что на Олимпиаду-2018 ехать нужно. Он уточнил, что в случае пропуска мероприятия, Россия попала бы под санкции МОК, а во-вторых – потеряла бы поколение атлетов, многие из которых получают шанс выступить на Играх один раз в жизни.

«Путин вовремя пресек разброд и шатание, ясно выразив отношение к проблеме. В обществе ведь уже начался раскол», — пояснил Фетисов.

Как пишет ТАСС, Фетисов добавил, что надо было сплотиться вокруг команды, поддержать ее. Он подчеркнул, что «конечно, можно обидеться на весь мир, огородиться». Но, по словам Фетисова, необходимо общаться и искать компромиссы.

Напомним, на Олимпиаде Пхенчхане российские спортсмены выступали в статусе олимпийских атлетов из РФ.