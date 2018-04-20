Ученые рассказали, как можно избежать смерти от инфаркта

Стокгольм, 20 апреля. Ученые из Швеции, проведя цикл долгосрочных исследований, выяснили, как можно избежать смерти после перенесенного инфаркта.

Как сообщают «Известия», ссылаясь на сайт EurekAlert!, по большому счету, ничего нового исследователи не выяснили, но зато опытным путем доказали, как можно избежать смерти.

Итак, чтобы снизить риск летального исхода до минимума, надо быть физически активным, понятное дело – в меру, то есть ровно настолько, насколько позволяет здоровье, и как предпишет врач.

В исследовании приняли участие более 22 тысяч пациентов, перенесших инфаркт миокарда в период с 2005 по 2013 годы. Добровольцы в ходе опроса указали, как часто они тренировались в течение предыдущей недели.

Уточняется, что в среднем, за 4,2 года умерли 1087 пациентов. При этом риск смерти был выше у тех, кто не был физически активным. Редкие тренировки снижали вероятность смерти на 37%, а постоянные — на 59%.

При этом, что тоже очень важно, как говорят специалисты здравоохранения, перенесшие инфаркт люди должны уделять внимание упражнениям как минимум, два раза в неделю.



