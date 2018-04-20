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В ПФР назвали число россиян старше 100 лет
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    В ПФР назвали число россиян старше 100 лет

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    В ПФР назвали число россиян старше 100 лет

    Москва, 20 апреля. Глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов рассказал, что в данный момент в нашей стране проживают почти 16 тысяч пенсионеров старше 100 лет.

    «Старше 100 лет в России 15,7 тысяч граждан, из них 5,4 тысячи — получатели пенсий из ПФР, а остальные — по линии ведомств», — цитирует слова Дроздова агентство РИА Новости.

    В начале 2018 года в РФ было зафиксировано 4, 61 млн россиян старше 80 лет, в том числе 3,58 млн женщин.

    Согласно информации Пенсионного фонда, почти 2 млн граждан старше 80 лет получают не только пенсию, но и компенсационную выплату по уходу, который осуществляется за неработающими гражданами трудоспособного возраста.

    Автор: Дима Оленин
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