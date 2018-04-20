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Политика
В Вашингтоне рассказали, что удовлетворены результатами введенных против России санкций
Политика
Лавров рассказал, что Москва предупредила о последствиях перехода через «красные линии» РФ при ударах в Сирии
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    В Вашингтоне рассказали, что удовлетворены результатами введенных против России санкций

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    В Вашингтоне рассказали, что удовлетворены результатами введенных против России санкций

    Нью-Йорк, 20 апреля. Администрация президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа полагает, что последние антироссийские санкции достигли желаемого Вашингтоном эффекта. Об этом рассказал министр финансов США Стивен Мнучин.

    Как передает Fox News, он отметил, что стратегия Вашингтона в этой сфере будет постоянно корректироваться. Мнучин прокомментировал влияние введенных в начале месяца ограничительных мер. Он назвал их «мощными инструментами». При этом он добавил, что США не бояться применять санкции, но «оглашать на весь мир» ход мыслей на этот счет не будут. Министр считает, что введенные против бизнесменов в России санкции достигли необходимого эффекта.

    Напомним, США 6 апреля ввели новые санкции против российских чиновников, бизнесменов и компаний. Ранее сообщалось, что ответ России на санкции США может поддержать Китай.

    В Вашингтоне рассказали, что удовлетворены результатами введенных против России санкций

    Автор: Анна Иванова
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