Лидер протестов в Армении заявил о начале транспортной блокады

Ереван, 20 апреля. Лидер протестов против назначения премьер-министром Армении бывшего президента страны Сержа Саргсяна, оппозиционный депутат Никол Пашинян заявил о начале транспортной блокады.

По его словам, митингующие собираются приступить к блокировке дорог с помощью грузовиков.

«Мы начинаем операцию по блокированию дорог грузовиками», — заявил Пашинян в прямом эфире на своей странице в социальной сети Facebook.

По мнению Пашиняна, транспортная блокада якобы покажет, что Саргсян не владеет ситуацией в стране.

Напомним, акции против избрания премьер-министром Армении экс-президента страны Сержа Саргсяна начались 13 апреля. В понедельник участники акции пытались прорваться к зданию армянского парламента. Накануне, как сообщала «Газета.ру», в Ереване были задержаны 100 участников протестных акций.

Несмотря на протесты, во вторник Саргсян был избран на пост премьер-министра страны.