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Госдума рассмотрит законопроект о льготах сотрудникам Росгвардии
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    Госдума рассмотрит законопроект о льготах сотрудникам Росгвардии

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    Госдума рассмотрит законопроект о льготах сотрудникам Росгвардии

    Москва, 20 апреля. В Госдуме России планируют внести изменения в ряд законодательных актов, касающихся пособий для военнослужащих. Как пишет «Парламентская газета», после принятия в 2016 году закона о Национальной гвардии РФ, в состав Росгвардии перевели военных Внутренних войск МВД РФ, сотрудников вневедомственной охраны, бойцов ОМОН и СОБР.

    Отмечается, что на них распространялись социальные льготы. В частности, это касается пособий тем, кто получил увечья в ходе несения воинской службы, или помощь семьям военнослужащих, утративших кормильца. По словам первого заместителя председателя комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции Эрнеста Валеева, в законе не была прописана возможность пользоваться этим пакетом льгот. На данный момент подготовлен законопроект, который внесет правки в ряд ФЗ в области социального обеспечения военных.

    Госдума рассмотрит законопроект о льготах сотрудникам Росгвардии

    Автор: Анна Иванова
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