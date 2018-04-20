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«Победа» закажет «стоячие» кресла для новых самолетов
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    «Победа» закажет «стоячие» кресла для новых самолетов

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    «Победа» закажет «стоячие» кресла для новых самолетов

    Москва, 20 апреля. В новых самолетах авиакомпании «Победа» могут появиться «стоячие» кресла. Заказать их компания планирует в том случае, если кресла будут сертифицированы и признаны безопасными.

    Прототип «стоячих» кресел был разработан итальянской фирмой Aviointeriors. «Сидения» представляют собой вертикальные стойки с подлокотниками и мягкой обивкой на уровне бедер. Сесть на такое «кресло» не получится, но пассажиры смогут облокотиться на него. Стоячие места позволят авиакомпаниям перевозить на 20% больше пассажиров.

    Российская низкобюджетная авиакомпания заинтересовалась новинкой.

    «Компания изучает новинку и планирует заказать для новых самолетов «стоячие» кресла, если они будут сертифицированы и безопасны», — сообщил РИА Новости источник в авиакомпании.

    Напомним, ранее URA.RU сообщало о планах авиакомпании «Победа» обеспечить пассажиров мультимедийными развлечениями и Интернетом на борту самолета.

    Автор: Василий Котов
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