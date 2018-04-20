Продажи новых электромобилей выросли в России на 23%

Москва, 20 апреля. За первый квартал 2018 года продажи новых электромобилей на российском рынке выросли на 23% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года.

По итогам первого квартала рынок электромобилей в России составил 16 машин, уточняет агентство «Автостат». При этом предпочтение россияне отдают электрокару Nissan Leaf. Он за это время был куплен девять раз.

Еще семь приобретенных в России электрокаров произведены американской компанией Tesla. Из них пять – кроссоверы Tesla X, также российские автомобилисты купили два седана Tesla S, пишет «ПолитЭксперт». Наибольший интерес к электромобилям проявили жители Москвы и Подмосковья. Они покупали электрокары чаще всего.

Ранее, как сообщало URA.RU, автоэксперты составили рейтинг самых ожидаемых на рынке электрокроссоверов. Список возглавил электрокар SUV iX3 от BMW.