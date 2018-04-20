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Продажи новых электромобилей выросли в России на 23%
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    Продажи новых электромобилей выросли в России на 23%

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    Продажи новых электромобилей выросли в России на 23%

    Москва, 20 апреля. За первый квартал 2018 года продажи новых электромобилей на российском рынке выросли на 23% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года.

    По итогам первого квартала рынок электромобилей в России составил 16 машин, уточняет агентство «Автостат». При этом предпочтение россияне отдают электрокару Nissan Leaf. Он за это время был куплен девять раз.

    Продажи новых электромобилей выросли в России на 23%

    Еще семь приобретенных в России электрокаров произведены американской компанией Tesla. Из них пять – кроссоверы Tesla X, также российские автомобилисты купили два седана Tesla S, пишет «ПолитЭксперт». Наибольший интерес к электромобилям проявили жители Москвы и Подмосковья. Они покупали электрокары чаще всего.

    Ранее, как сообщало URA.RU, автоэксперты составили рейтинг самых ожидаемых на рынке электрокроссоверов. Список возглавил электрокар SUV iX3 от BMW.

    Автор: Василий Котов
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