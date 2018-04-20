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Трамп заявил, что обнародованные записи Коми доказывают отсутствие сговора с Россией
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    Трамп заявил, что обнародованные записи Коми доказывают отсутствие сговора с Россией

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    Трамп заявил, что обнародованные записи Коми доказывают отсутствие сговора с Россией

    Вашингтон, 20 апреля. Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что обнародованные записи бывшего директора Федерального бюро расследований Джеймса Коми, уволенного в мае 2017 года, показывают отсутствие сговора с Россией его предвыборного штаба во время президентской кампании в 2016 году.

    Об этом американский лидер написал в своем Twitter-аккаунте. Трамп напомнил, что «только что вышли записки Джеймса Коми». Он написал, что Коми раскрыл всю секретную информацию.

    «Продолжится ли охота на ведьм?» — задался вопросом глава государства.

    Напомним, ранее Минюст США передал конгрессу записи Коми, в которых он описывает свои частные беседы с Трампом.

    Трамп заявил, что обнародованные записи Коми доказывают отсутствие сговора с Россией

    Автор: Анна Иванова
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