Трамп заявил, что обнародованные записи Коми доказывают отсутствие сговора с Россией

Вашингтон, 20 апреля. Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что обнародованные записи бывшего директора Федерального бюро расследований Джеймса Коми, уволенного в мае 2017 года, показывают отсутствие сговора с Россией его предвыборного штаба во время президентской кампании в 2016 году.

Об этом американский лидер написал в своем Twitter-аккаунте. Трамп напомнил, что «только что вышли записки Джеймса Коми». Он написал, что Коми раскрыл всю секретную информацию.

«Продолжится ли охота на ведьм?» — задался вопросом глава государства.

Напомним, ранее Минюст США передал конгрессу записи Коми, в которых он описывает свои частные беседы с Трампом.