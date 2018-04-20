Террориста, прошедшего подготовку в Сирии, задержали спецслужбы Киргизии

Бишкек, 20 апреля. В Киргизии сотрудники Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) задержали прошедшего боевую подготовку в Сирии террориста.

Как сообщает РИА Новости, задержанный находился в розыске правоохранительных органов одной из стран СНГ по факту незаконного участия в 2015 году в рядах бандформирований.

«Он прошел диверсионно-террористическую подготовку и участвовал в боевых действиях против правительственных войск Сирийской Арабской Республики», — привели подробности силовики.

Пресс-служба ГКНБ уточнила, задержанный иностранный гражданин — 1986 года рождения. После выяснения всех обстоятельств боевик передан представителям компетентных органов страны-партнера.