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Террориста, прошедшего подготовку в Сирии, задержали спецслужбы Киргизии
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    Террориста, прошедшего подготовку в Сирии, задержали спецслужбы Киргизии

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    Террориста, прошедшего подготовку в Сирии, задержали спецслужбы Киргизии

    Бишкек, 20 апреля. В Киргизии сотрудники Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) задержали прошедшего боевую подготовку в Сирии террориста.

    Как сообщает РИА Новости, задержанный находился в розыске правоохранительных органов одной из стран СНГ по факту незаконного участия в 2015 году в рядах бандформирований.

    «Он прошел диверсионно-террористическую подготовку и участвовал в боевых действиях против правительственных войск Сирийской Арабской Республики», — привели подробности силовики.

    Пресс-служба ГКНБ уточнила, задержанный иностранный гражданин — 1986 года рождения. После выяснения всех обстоятельств боевик передан представителям компетентных органов страны-партнера.

    Автор: Константин Терехов
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