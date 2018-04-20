США планируют продать Мексике вертолеты и ракеты на 1,2 млрд долларов

Вашингтон, 20 апреля. Пентагон в США направил в Конгресс уведомление о намерении продать Мексике многоцелевые палубные вертолеты, авиационные ракеты и торпеды.

Об этом говорится в заявлении ведомства, распространенном управлением военного ведомства по оборонному сотрудничеству и безопасности. Отмечается, что общая сумма оружия и техники оценивается в 1,2 миллиарда долларов. При этом Госдеп США не возражает против поставок Мехико такого рода вооружений. Как говорится в заявлении министерства обороны Соединенных Штатов Америки, Мексика запросила у США семь вертолетов MH-60R, 19 ракет AGM-114, 38 ракет с лазерным наведением APKWS II, а также 30 малогабаритных противолодочных торпед MK-54. Также США поставят военное снаряжение.