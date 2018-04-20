Подводного разведчика для ВМФ России спрячут в контейнер

Москва, 20 апреля. Для российских военных моряков разрабатывается система ведения подводных работ, которая уместится в стандартном морском контейнере.

Как пишет газета «Известия», ВМФ России получит возможность оснастить морскими дронами практически любой корабль. Отмечается, что комплекс включит беспилотный аппарат и рабочие места для дистанционного управления им. При этом такой контейнер военные смогут разместить на любом из видов кораблей, либо на берегу.

Как считают эксперты, таким образом планируется расширить применение подводных беспилотников российскими моряками. При этом должна увеличится эффективность обследования дна и поиска мин.