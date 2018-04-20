Врачи выписали мальчика, выпрыгнувшего из ТЦ «Зимняя вишня» во время пожара в Кемерово

Кемерово, 20 апреля. Получившего тяжелые травмы во время пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» 11-летнего мальчика выписали из больницы. Об этом со ссылкой на представителя Областной детской клинической больницы сообщает РИА Новости.

«Мальчик сегодня выписан на домашний режим реабилитации. Его состояние хорошее — он самостоятельно ходит, сидит. Через месяц ждем его на очередной курс реабилитации», — цитирует собеседника издание.

Мальчик получил тяжелые травмы, выпрыгнув из горящего ТЦ «Зимняя вишня» 25 марта. Ребенок поступил в больницу с отравлением продуктами горения, переломом костей таза, ушибом печени, почек, легких и сердца. Мальчик потерял в пожаре обоих родителей и младшую сестру.

Напомним, трагедия в Кемерово произошла 25 марта. Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» унес жизни 64 человек, в том числе 41 ребенка. В больнице до сих пор остается один из пострадавших, выпрыгнувший из здания ТЦ 18-летний молодой человек.

Ранее портал URA.ru сообщил, что предварительной причиной трагедии названо короткое замыкание светильника, который располагался в игровой зоне над ямой с поролоном.