20 апреля | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Владимир Путин провел совещание с членами Совета Безопасности

Владимир Путин провел совещание с членами Совета Безопасности Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета Безопасности. Обсуждались ситуация в Сирии и отдельные вопросы внутрироссийской социально-экономической повестки дня. Президент информировал участников совещания о своих контактах за последние дни с рядом глав иностранных государств и правительств по сирийской проблематике на фоне ситуации, сложившейся после недавних ударов западных стран по Сирии. Кроме того, глава государства выслушал мнения собравшихся по антипаводковой и противопожарной деятельности в контексте борьбы со стихийными бедствиями в России.

Сирийская армия, при поддержке ВКС России, начала операцию на позиции боевиков Подразделения Вооруженных сил Сирии начали операцию по наступлению на позиции боевиков на юге провинции Дамаск. Перед началом штурма ВКС РФ нанесли удары по террористам, а правительственные войска провели мощную артподготовку, после чего начали масштабную наступательную операцию сразу в нескольких районах. Ранее командование сирийских войск выдвинуло ультиматум боевикам с требованием покинуть южные районы провинции, однако террористы отказались капитулировать.

Авиационное сообщение между Россией и США может быть прервано Политика визовой блокады, которую начал проводить Вашингтон в отношении российских граждан, может привести к тому, что между странами может быть прервано авиационное сообщение. Об этом сообщает департамент информации и печати МИД России. Ранее американские консульства увеличили срок ожидания визового собеседования до 85 дней, а недавно он был увеличен до 250 дней. В МИД отметили, что фактически обращаться за американскими визами стало бессмысленно

Крымский Мост добавлен в сервис «Яндекс.Карты» Компания «Яндекс» обновила свой сервис «Яндекс.Карты», добавив в него Крымский мост, соединяющий полуостров с Краснодарским краем. А первые автомобили по переправе через Керченский пролив проедут уже через несколько недель, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов во время приветствия участников Ялтинского международного экономического форума. Кроме того, по его словам, Таврическая и Балаклавская электростанции дадут первый ток в этом году.