Пилотов в России оденут в жилеты, которые помогут выжить после катапультирования

Москва, 20 апреля. Российские военные летчики получили «жилеты выживания». Как пишет газета «Известия», по итогам операции в Сирии Минобороны России начало масштабное обновление спасательного снаряжения пилотов.

Отмечается, что в 2018 и 2019 годах будет закуплено более двух тысяч новых носимых аварийных запасов НАЗ-ИР. Как рассказали в Минобороны РФ, в жилетах размещаются боеприпасы, средства связи, медикаменты, вода и продовольствие.

При этом снаряжение не сковывает движения военных. Эксперты добавили, что жилеты совместимы с системой катапультирования и противоперегрузочными костюмами пилотов.