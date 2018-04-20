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Пилотов в России оденут в жилеты, которые помогут выжить после катапультирования
Политика
Лавров рассказал, что Москва предупредила о последствиях перехода через «красные линии» РФ при ударах в Сирии
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    Пилотов в России оденут в жилеты, которые помогут выжить после катапультирования

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    Пилотов в России оденут в жилеты, которые помогут выжить после катапультирования

    Москва, 20 апреля. Российские военные летчики получили «жилеты выживания». Как пишет газета «Известия», по итогам операции в Сирии Минобороны России начало масштабное обновление спасательного снаряжения пилотов.

    Отмечается, что в 2018 и 2019 годах будет закуплено более двух тысяч новых носимых аварийных запасов НАЗ-ИР. Как рассказали в Минобороны РФ, в жилетах размещаются боеприпасы, средства связи, медикаменты, вода и продовольствие.

    При этом снаряжение не сковывает движения военных. Эксперты добавили, что жилеты совместимы с системой катапультирования и противоперегрузочными костюмами пилотов.

    Пилотов в России оденут в жилеты, которые помогут выжить после катапультирования

    Автор: Анна Иванова
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