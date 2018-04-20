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Уругвай отказал США в просьбе выслать российских дипломатов
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    Уругвай отказал США в просьбе выслать российских дипломатов

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    Уругвай отказал США в просьбе выслать российских дипломатов

    Монтевидео, 20 апреля. Уругвай ответил отказом на просьбу Соединенных Штатов выслать из страны дипломатов России.

    Как сообщает ТАСС, об этом накануне в интервью газете El Pais рассказал министр иностранных дел южно-американского государства Родольфо Нин Новоа, отметив что такая просьба США неуместна.

    «Я сказал, что это неуместная просьба, и что ее не следовало озвучивать. Уругвай — независимая страна, которая сама определяет свои отношения с остальным миром», — сказал глава внешнеполитического ведомства.

    Просьба о высылке российских дипломатов, которая, к слову, больше походила на требование, прозвучала во время встречи Новоа с представителями Вашингтона на полях Саммита Америк, который прошел 13–14 апреля в Перу.

    Автор: Константин Терехов
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