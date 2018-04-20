«Послание оттуда»: Поклонская высмеяла заявление Порошенко об основании Москвы

Москва, 20 апреля. Депутат Госдумы Наталья Поклонская прокомментировала высказывание президента Украины Петра Порошенко об «опрометчивом основании Москвы древнерусскими князьями».

Ранее на Украине заявили, что древнерусские князья «опрометчиво основали Москву». Как пишет RT, Поклонская добавила, что имеет ввиду украинский президент, известно только ему. Депутат отметила, что «может быть, это послание «оттуда». Она вспомнила высказывания мэра Киева Виталия Кличко.

«Может, и у Порошенко какое-то явление «оттуда» произошло», — пошутила он.

Ранее «Газета.ru» писала, что Кличко пошутил: не все киевские чиновники сразу вынырнут из проруби в 2019 году.