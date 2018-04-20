Меню
Политика
«Послание оттуда»: Поклонская высмеяла заявление Порошенко об основании Москвы
Политика
Лавров рассказал, что Москва предупредила о последствиях перехода через «красные линии» РФ при ударах в Сирии
Следующая новость
Загрузка...

    «Послание оттуда»: Поклонская высмеяла заявление Порошенко об основании Москвы

    215

    «Послание оттуда»: Поклонская высмеяла заявление Порошенко об основании Москвы

    Москва, 20 апреля. Депутат Госдумы Наталья Поклонская прокомментировала высказывание президента Украины Петра Порошенко об «опрометчивом основании Москвы древнерусскими князьями».

    Ранее на Украине заявили, что древнерусские князья «опрометчиво основали Москву». Как пишет RT, Поклонская добавила, что имеет ввиду украинский президент, известно только ему. Депутат отметила, что «может быть, это послание «оттуда». Она вспомнила высказывания мэра Киева Виталия Кличко.

    «Может, и у Порошенко какое-то явление «оттуда» произошло», — пошутила он.

    Ранее «Газета.ru» писала, что Кличко пошутил: не все киевские чиновники сразу вынырнут из проруби в 2019 году.  

    «Послание оттуда»: Поклонская высмеяла заявление Порошенко об основании Москвы

    Автор: Анна Иванова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    Лавров рассказал, что Москва предупредила о последствиях перехода через «красные линии» РФ при ударах в Сирии

    Лавров рассказал, что Москва предупредила о последствиях перехода через «красные линии» РФ при ударах в Сирии

    9:20   20 Апреля 2018
    45
    Сирия: арабские племена в Хасаке заявили о намерении выбить США и курдов из региона — видео ФАН

    Сирия: арабские племена в Хасаке заявили о намерении выбить США и курдов из региона — видео ФАН

    8:00   20 Апреля 2018
    750
    Сирия: САА при поддержке ВКС РФ штурмует позиции ИГ в провинции Дамаск

    Сирия: САА при поддержке ВКС РФ штурмует позиции ИГ в провинции Дамаск

    21:46   19 Апреля 2018
    3210
    Россия и США могут остаться без авиационного сообщения – МИД РФ

    Россия и США могут остаться без авиационного сообщения – МИД РФ

    21:18   19 Апреля 2018
    9073