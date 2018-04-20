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Эксперты рассказали о новом способе кражи данных с iPhone
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    Эксперты рассказали о новом способе кражи данных с iPhone

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    Эксперты рассказали о новом способе кражи данных с iPhone

    Петербург, 20 апреля. Эксперты компании Symantec рассказали об уязвимости iPhone, с помощью которой злоумышленники могут совершать кражи данным со смартфона.

    Как сообщают «Известия», похитить данные с устройства позволяет технология синхронизации под названием «iTunes Wi-Fi sync». С ее помощью можно передавать данные без физического подключения к компьютеру.

    Специалисты Symantec предупреждают, что нечистые на руку граждане с легкостью могут завладеть ключами, которые устройство генерирует для доступа по Wi-Fi. В итоге они получат доступ ко всем данным, хранящимся на iPhone или компьютере.

    При этом, хозяева гаджетов практически сами «приглашают» злоумышленников, разрешить устройству «доверять» незнакомой сети Wi-Fi. Так, владелец может сознательно одобрить такое соединение, к примеру, в общественных местах

    Автор: Константин Терехов
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