Полицейский в Чите нашел в лифте 800 тыс. рублей и вызвал следователей

Чита, 20 апреля. Сотрудник правоохранительных органов из Читы, младший лейтенант полиции Алдар Аюшеев нашел в лифте жилого дома сумку с крупной суммой денег. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю. Отмечается, что полицейский вечером вместе с супругой возвращался домой. Он увидел в лифте расстегнутый клатч, в которым были видны денежные купюры в размере 800 тысяч рублей.

Он вызвал следственно-оперативную группу. Как пишет РИА Новости, на данный момент полиция устанавливает личность владельца найденной сумки.

Ранее URA.ru писало, что в Екатеринбурге гастарбайтер нашел 100 тысяч рублей и вернул владельцу.