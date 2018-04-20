Меню
Происшествия
Полицейский в Чите нашел в лифте 800 тыс. рублей и вызвал следователей
Политика
Лавров рассказал, что Москва предупредила о последствиях перехода через «красные линии» РФ при ударах в Сирии
Следующая новость
Загрузка...

    Полицейский в Чите нашел в лифте 800 тыс. рублей и вызвал следователей

    53

    Полицейский в Чите нашел в лифте 800 тыс. рублей и вызвал следователей

    Чита, 20 апреля. Сотрудник правоохранительных органов из Читы, младший лейтенант полиции Алдар Аюшеев нашел в лифте жилого дома сумку с крупной суммой денег. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю. Отмечается, что полицейский вечером вместе с супругой возвращался домой. Он увидел в лифте расстегнутый клатч, в которым были видны денежные купюры в размере 800 тысяч рублей.

    Он вызвал следственно-оперативную группу. Как пишет РИА Новости, на данный момент полиция устанавливает личность владельца найденной сумки.

    Ранее URA.ru писало, что в Екатеринбурге гастарбайтер нашел 100 тысяч рублей и вернул владельцу. 

    Полицейский в Чите нашел в лифте 800 тыс. рублей и вызвал следователей

    Автор: Анна Иванова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    Лавров рассказал, что Москва предупредила о последствиях перехода через «красные линии» РФ при ударах в Сирии

    Лавров рассказал, что Москва предупредила о последствиях перехода через «красные линии» РФ при ударах в Сирии

    9:20   20 Апреля 2018
    45
    Сирия: арабские племена в Хасаке заявили о намерении выбить США и курдов из региона — видео ФАН

    Сирия: арабские племена в Хасаке заявили о намерении выбить США и курдов из региона — видео ФАН

    8:00   20 Апреля 2018
    750
    Сирия: САА при поддержке ВКС РФ штурмует позиции ИГ в провинции Дамаск

    Сирия: САА при поддержке ВКС РФ штурмует позиции ИГ в провинции Дамаск

    21:46   19 Апреля 2018
    3210
    Россия и США могут остаться без авиационного сообщения – МИД РФ

    Россия и США могут остаться без авиационного сообщения – МИД РФ

    21:18   19 Апреля 2018
    9073